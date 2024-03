Un uomo di 59 anni è stato aggredito e rapinato dell'orologio Rolex Daytona del valore di 50mila euro ieri pomeriggio in via Paolo da Cannobio, in pieno centro a Milano.

Secondo quanto ha raccontato la vittima agli agenti della Questura, sono stati in tre, probabilmente nordfricani, a circondarlo, colpirlo a calci e pugni e a strappargli il prezioso orologio.

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale per alcune contusioni.



