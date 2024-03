Molesta ragazza in piazza Duomo e viene arrestato

Ha molestato una ragazza che era arrivata da Lodi a Milano per la giornata della donna. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato ieri in piazza Duomo un uomo di 25 anni, un marocchino senza fissa dimora, per violenza sessuale ai danni di una giovane di 20 anni.

I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo per prevenire furti ai danni di turisti in centro città, hanno notato un giovane che guardava in modo insistente le donne, sia sole, sia in gruppo che affollavano le vie cittadine intorno a piazza Duomo. Giunto al centro della piazza, il 25enne ha prima approcciato due ragazze che, infastidite, si sono allontanate. L'uomo ha quindi cominciato a seguire una comitiva di sette persone tra ragazzi e ragazze che stavano scendendo le scale per prendere la metropolitana. Lì ha molestato la ragazza la quale ha urlato e i poliziotti sono subito intervenuti arrestando l'uomo in flagranza.



