Malore in immersione, ancora un sub morto nel lago di Como

Un altro subacqueo ha perso la vita oggi a seguito di un malore accusato nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, davanti alla località Moregallo, nel golfo di Lecco.

La vittima è uno sportivo milanese di 62 anni, soccorso ma poi deceduto in ospedale. Il dramma si è consumato solo una settimana dopo che una donna di 66 anni, anche lei milanese, aveva perso la vita in circostanze analoghe, dopo aver accusato un malore in fase di risalita da un'immersione.

Oggi il 62enne era riuscito ad avvisare i compagni d'immersione e sono stati attivati i soccorsi. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza nel vicino ospedale di Lecco, ma in seguito anche lui è deceduto.

La zona in cui sono avvenuti gli incidenti, caratterizzata da grandi profondità, è molto frequentata dagli appassionati di immersioni, e purtroppo tristemente nota per una lunga serie di tragedie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA