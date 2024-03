Presentata la Comunità energetica rinnovabile 'Ville Ponti'

Erano oltre cinquanta - tra amministratori, associazioni imprenditoriali, ordini professionali, imprese, strutture sportive, enti del terzo settore, parrocchie e istituti scolastici - le persone presenti all'incontro in cui la Camera di Commercio di Varese ha presentato il progetto di costituire a breve una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) che avrà come punto di riferimento il centro congressi Ville Ponti.

"Dopo aver avviato la prima Cer del territorio, a MalpensaFiere - spiega il presidente della stessa Camera di Commercio varesina Mauro Vitiello - abbiamo acceso i motori su quella che nascerà a partire dal nuovo impianto fotovoltaico di Ville Ponti e da ulteriori progetti in corso di completamento da parte di altri investitori. Anche in questo caso, prenderà vita un'aggregazione composta da 'prosumer', coloro che produrranno energia da fonti rinnovabili, e 'consumer'. Insieme ai benefici e ai vantaggi di tipo ambientale e sociale, come evidenzia la stessa presenza al nostro incontro degli enti del terzo settore, sono previsti anche incentivi di natura economica. Incentivi che vanno a premiare la quantità di energia immessa in rete, ma ancor di più quella autoconsumata e condivisa all'interno dell'aggregazione".

Potranno partecipare a questa nuova Cer le utenze collegate alla cabina primaria di trasformazione che comprende un'ampia fetta della città capoluogo (tra cui, Avigno, Velate, Masnago, Biumo Superiore e Inferiore, Sant'Ambrogio, Varese Centro, Casbeno, Valle Olona, San Fermo), ma anche Induno Olona e un'area collocata nel Comune di Arcisate.



