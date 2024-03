Donna in bici investita da una moto nel Milanese, è in coma

Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita questo pomeriggio ad Arese, in provincia di Milano. Le sue condizioni sono estremamente gravi.

È accaduto poco prima delle 17.30 in viale Monte Resegone quando la donna, per cause ancora da accertare, è stata investita da una moto. Il conducente si è fermato a prestare soccorso ma le condizioni della donna, che ha riportato un forte trauma cranico, sono apparse subito gravi.

Il 118, dopo averla intubata, l'ha trasportata in coma, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto anche i Carabinieri di Rho (Milano).



