A Milano arte ed emozioni a The Prism Core Center

Apre a Milano, a piazza Napoli 22, The Prism Core Center, il nuovo spazio permanente di The Prism, un progetto artistico e di ricerca di Stefano Simontacchi, a cura di Marco Senaldi. È un luogo di scambio e di sperimentazione, a ingresso gratuito, nato per creare connessioni con il pubblico, aperto alla città e ai visitatori, per stimolarne la consapevolezza e lo spirito di ricerca.

Il centro ospita la nuova sala espositiva 'Emotional Journey', che accoglie un percorso composto da opere inedite attinenti alle emozioni, e il 'Project Revelation', un itinerario unico nel suo genere che si sviluppa attraverso sette sale in cui lo spettatore, guidato dalla voce dell'artista, è protagonista di un viaggio meditativo grazie alle opere esposte, all'utilizzo del suono, della luce, del colore e di una precisa simbologia. Il centro vuole essere introspezione e condivisione, dove fermarsi e dedicarsi del tempo, sempre più necessario in un tessuto urbano in perenne movimento. Da un lato, lo spazio propone una fruizione intima dell'arte esposta, che incoraggia il visitatore a una ricerca introspettiva e individuale; dall'altro è luogo di scambio e di incontro grazie a una ricca programmazione di appuntamenti, tra talk, presentazioni di libri, workshop e laboratori aperti al pubblico.

"The Prism Core Center proietta in una nuova dimensione che va oltre il concetto di mostra - commenta Stefano Simontacchi, ideatore di The Prism -. È il cuore pulsante di un'esperienza in continuo divenire dove creazione, esposizione, interazione e scambio si fondono dando origine a un'opera d'arte vivente".

"The Prism Core Center esiste per fare fruire l'energia che muove il mondo - prosegue Simontacchi -. Tantissime persone vengono e davanti a un'opera piangono, sorridono, si emozionano e poi ritornano per condividere l'esperienza con il partner, gli amici o i figli. È questa energia la vera protagonista qui".





