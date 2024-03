8 marzo: M5s, uno zainetto rosso d'emergenza per le donne

Uno zainetto rosso con beni di prima necessità come salviette, slip, assorbenti e buoni farmacia, a disposizione di una donna che scappa dalla propria abitazione e da un uomo violento da fornire alle associazioni che le aiutano. La proposta arriva dal M5s Lombardia, in collaborazione con l'ideatrice Irene Merlo, presidente dell'associazione Arriva Robin Hood Onlus con l'obiettivo di farla approdare in Consiglio regionale e con l'auspicio di una convergenza ampia di tutte le forze politiche.

"L'8 marzo è il giorno giusto per presentare a Regione Lombardia la nostra proposta di supporto alle donne vittime di violenza - spiega la consigliera pentastellata Paola Pizzighini - lo zainetto rosso risponde al bisogno delle donne che scappano da un familiare violento. Nella maggior parte dei casi, una donna vittima di violenza domestica, a causa del disagio fisico e psicologico, a causa della vergogna e della paura, non sa a chi rivolgersi per chiedere e ricevere l'aiuto necessario".

E spesso "molte donne scappano dalla violenza in condizione di estrema difficoltà e fragilità - aggiunge - e si trovano fuori casa senza aver avuto il tempo, e il modo, di poter preparare una valigia con lo stretto necessario per se stesse e per i loro bambini, quando ce ne sono".

Lo zainetto rosso dovrà essere distribuito gratuitamente alle Associazioni del territorio che si occupano delle donne vittime di violenza, ai Cav, alle parrocchie, alla Polizia e ai Carabinieri.

"Lo zaino rosso (che conterrà pannolini, omogenizzati e biberon in caso di donne con figli, ndr) rappresenta la forza della rinascita - conclude Pizzighini - allontanando per sempre dalla vita delle vittime il dramma della violenza. Uno zainetto come segno di futuro e di salvezza".



