8 marzo: avvocati d'impresa, parità numerica raggiunta

Nel 1985 le donne avvocato in Italia erano 3.450, pari al 9,3% del totale. Nel 2022, il loro numero ha toccato quota 111.415, cioè il 49,4 % del totale, dato in aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Il 57,9% degli avvocati under 35 è donna, così come il 55,6% nella fascia di età 35-44 anni. Sono i dati forniti dall'Associazione italiana avvocati d'impresa in occasione dell'8 marzo.

"Dopo l'emergenza Covid - spiega Antonello Martinez, presidente dell'associazione - è ripresa la corsa in avanti delle avvocatesse che sono state più colpite dall'impatto dell'emergenza pandemica. Nel 2022 sono aumentate di oltre 3.800 unità dopo lo stop del 2021. Solo nel Sud Italia siamo quattro punti sotto il 50%".

Il sorpasso - sottolinea l'associazione - è già avvenuto da tempo al Nord, dove nel 2022 le donne avvocato sono il 51,4% del totale. Al primo posto troviamo l'Emilia-Romagna e al secondo il Piemonte rispettivamente con il 54,9 e il 54,5%; al Centro, dove la componente femminile rappresenta il 50,1%, si segnalano tuttavia regioni "rosa" come Umbria (54,3%) e Toscana (53,8%).

La regione meridionale con più avvocatesse è la Calabria (49,2%). La regione con meno professioniste in assoluto è la Campania (43,2%). Gli Ordini con la presenza femminile più elevata sono quelli di Busto Arsizio (61,5%), Rieti (59,3%), Lecco (57,4%) e Monza (57,0%) mentre, a livello di Distretto, la maglia rosa spetta a Bologna che, con il 52,6%, precede Brescia (52,5%) e Perugia (52,2%).

La Valle d'Aosta è la regione nella quale le donne avvocato hanno il reddito medio più elevato (43.703 euro), seguita dalla Lombardia (43.232 euro). Calabria (13.413 euro), Basilicata (15.129 euro) e Molise (15.556 euro) sono invece quelle dove il reddito medio delle professioniste è più basso.

"I dati della Cassa Forense - spiega Antonello Martinez - evidenziano ancora in tutte le regioni un divario di genere, in termini di retribuzione, abbastanza netto fra uomini e donne.

Siamo tutti chiamati a cambiare mentalità con i fatti su questo aspetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA