Rubano su auto dei genitori davanti alle scuole a Milano, presi

Erano specializzati nel rubare nelle auto dei genitori che accompagnavano i figli a scuola. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due uomini di 42 anni e 57 anni per furto pluriaggravato e li hanno denunciati per ricettazione e per il possesso ingiustificato di chiavi false e grimaldelli.

Sono stati gli agenti del Commissariato Sempione, che stavano appunto indagando sui furti a bordo di auto vicino alle scuole, a individuare una vettura in sosta con a bordo il 57enne che stava maneggiando un jammer, un disturbatore di frequenze per aprire le portiere. I due, dopo aver visto un Suv parcheggiare vicino a una scuola in via Leone XIII si sono divisi. Il 42enne si è avvicinato all'auto mentre il 57enne si è allontanato per parcheggiare, in attesa del ritorno del complice.

Il 42enne, sotto lo sguardo dei poliziotti, ha aperto la portiera del Suv, e ha preso una valigia. E' stato subito bloccato e arrestato; Il complice, non vedendolo arrivare, si è allontanato seguito dai poliziotti. Nella frazione Roveda a Sedriano (Milano), gli agenti l'hanno fermato e nell'auto hanno trovato il jammer, altri attrezzi da scasso, tre borse da donna di marca, portafogli, sei orologi di lusso tra cui Rolex, Patek Philippe e Hublot e altra refurtiva.

In casa sua sono stati trovati 5.200 euro in contanti in un borsello di marca Dior.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA