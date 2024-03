Omicidio Tramontano, oggi in aula parla l'amante del killer

Oggi in aula a Milano è prevista la testimonianza della ragazza con cui Alessandro Impagnatiello - l'uomo arrestato per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano - aveva una relazione parallela, una delle ultime persone ad avere incontrato la 29enne il giorno dell'omicidio, lo scorso 27 maggio, per un confronto sul rapporto che entrambe avevano con il barman.

Quella sera stessa, nell'abitazione della coppia a Senago, nel Milanese, Impagnatiello - reo confesso - ha ucciso Giulia con 37 coltellate.



