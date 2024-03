La Lombardia con le Università per far crescere il turismo

La Regione Lombardia insieme alle università per promuovere progetti sul turismo rurale, sostenibile e culturale, con un'attenzione alla formazione e all'analisi del fabbisogno delle aziende della filiera. Sono alcuni degli impegni presi nel corso della seconda riunione del tavolo di lavoro 'Università per il Turismo' a Palazzo Lombardia coordinato dall'assessore regionale Barbara Mazzali.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano - Polo Unimont, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Pavia, Università di Brescia, Università di Bergamo, Università degli Studi dell'Insubria e Iulm.

"Gli atenei lombardi, fucina di idee, innovazione e alta formazione - ha spiegato Mazzali - possono offrire un prezioso contributo per tenere alta la qualità dell'offerta attrattiva, che ci ha permesso lo scorso anno di raggiungere il record di 51 milioni di pernottamenti turistici, +16,8% rispetto al 2019, anno d'oro del settore".

Convergenza e interesse da parte degli atenei, come si legge in una nota della Regione, anche verso il progetto del brand turistico unitario 'Lombardia Style', anche in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

"È aperta la porta - ha concluso Mazzali - a contributi per costruire insieme un itinerario della Via Olimpica che coinvolga tutte le nostre province".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA