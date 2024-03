Il questore di Milano sospende la licenza a due locali

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza a due locali per 15 giorni: "HN Restaurant & Bar" di Milano e "Bar Centrale" di Pioltello (Milano).

Nel dettaglio, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato questa mattina la sospensione alla titolare dell'esercizio pubblico "HN Restaurant & Bar", dove, a fine febbraio, la polizia era intervenuta per un'aggressione a due avventori, feriti con armi da taglio.

Sempre stamattina, i carabinieri di Pioltello hanno notificato la sospensione al titolare del "Bar Centrale" in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti a gennaio, "il locale è risultato essere luogo di ritrovo per soggetti pluripregiudicati e socialmente pericolosi".

La decisione del questore rientra nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità.



