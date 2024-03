Giovani e salute, la Statale di Milano in campo per la prevenzione

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano ha inaugurato oggi, per celebrare il suo centenario, "StaiSano! Obiettivo 100 anni", un percorso di promozione della salute dedicato ai giovani.

"Il percorso - spiega l'ateneo - è nato all'interno delle manifestazioni per il Centenario della Statale con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e l'alfabetizzazione sanitaria dei cittadini, soprattutto tra i giovani nella fascia 7-25 anni e tra le famiglie appartenenti alle fasce più fragili, e di coinvolgerli sui temi della promozione della salute, di uno stile di vita sano e della prevenzione". In questi contesti, infatti, sono stati osservati, soprattutto tra i bambini e i giovanissimi, rilevanti problemi di sovrappeso e obesità, mancanza di cure odontoiatriche, alimentazione e stili di vita scorretti, carenza di esercizio fisico e sovraesposizione ai dispositivi digitali. Anche per questo si prevede un aumento di patologie croniche che avranno un forte impatto sulla qualità della vita dei cittadini.

Il progetto, promosso in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie, è stato presentato questa mattina nell'Aula di rappresentanza della Statale alla presenza del Rettore Elio Franzini e dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. "La prevenzione - ha detto Bertolaso - assume un ruolo prioritario ed essenziale soprattutto alla luce delle prospettive demografiche del nostro Paese. Credo che chi governa, a tutti i livelli, abbia la responsabilità di guardare lontano e in prospettiva sulla base dei dati scientifici".

Il progetto parte il 23 marzo alle 10 con una giornata intera dedicata alla salute, con incontri in Aula Magna condotti da Gianluca Gazzoli e un vero e proprio 'village' della salute nei cortili dell'Ateneo. Prevista anche un'intervista al ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco. Il secondo evento si terrà il 5 maggio dalle 10.30 all'Idroscalo, con una giornata dedicata a una corsa non competitiva di 6 o 12 km.



