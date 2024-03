Emma Dante debutta a Milano con la magia di 'Re Chicchinella'

"Uno spettacolo magico": così la regista Emma Dante presenta 'Re Chicchinella', che debutta in prima assoluta domani al teatro Studio Melato di Milano. Dopo La Scortecata e Pupo di zucchero, per Emma Dante è il terzo lavoro nato da una fiaba de 'Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle', la raccolta di novelle in lingua napoletana di Giambattista Basile.

Protagonista della vicenda, che, come sempre, mescola elementi grotteschi, comici e tragici, è un re che, colto da un bisogno corporale, commette il tragico errore di impiegare un animale che crede morto, una gallina, per pulirsi le terga. La pennuta, tutt'altro che defunta, gli si incolla al didietro e risale su per le viscere, installandosi nelle interiora del sovrano.

L'animale magico, come un verme solitario, divora tutto quello che il poveretto mangia, facendogli espellere uova d'oro.

Stremato dalla cosa, il re decide di lasciarsi morire di fame, incontrando l'opposizione di tutta la corte, che non vuole privarsi delle uova d'oro.



