"Chiunque faccia il tuo nome per il teatro più importante del mondo, è il massimo onore possibile.

Per il resto non so nulla. Sono cose che ho letto anche io".

Così il sovrintendente Michele Dall'Ongaro risponde sui rumors che lo mettono tra i nomi papabili per guidare il Teatro La Scala, oggi presentando la nuova stagione estiva di Santa Cecilia.



