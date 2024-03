Bertolaso, 'presto un progetto concreto sulla tessera a punti'

La tessera sanitaria a punti sui corretti stili di vita "non è stata compresa" secondo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso che l'ha proposta nelle scorse settimane. "Abbiamo fatto anche ieri pomeriggio una riunione con gli esperti della Bocconi e del Politecnico di Milano. Non stiamo parlando di giocattoli o di situazioni poco competenti. Prima dell'estate saremo in grado di avere un progetto molto più concreto e preciso" che "condivideremo con tutte le istituzioni" ha spiegato Bertolaso a margine della conferenza stampa di 'Stai Sano', il progetto dell'Università Statale di Milano per la cultura del benessere a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il rettore Elio Franzini.

"Chi vuole fare la polemica quotidiana lo faccia, ne ha diritto, siamo in democrazia" ha replicato alle critiche Bertolaso, sottolineando che "chi ha la responsabilità del governo deve avere anche il coraggio di adottare iniziative che al momento non possono essere comprese, perché poi verranno comprese da tutti" e la capacità "di non essere miope e di saper guardare oltre la punta delle proprie scarpe".

Perché la prevenzione "è un problema che riguarda tutta la società del nostro Paese - ha concluso -. Dobbiamo garantire una consapevolezza: solo attraverso una prevenzione seria si riesce ad avere una possibilità di vita non solo più lunga possibile, ma anche più sana possibile. Che senso ha vivere fino a 100 anni, ma trascorrere gli ultimi 30 anni in un letto d'ospedale, in una struttura per anziani o su una sedia a rotelle? Non ha senso. Il nostro impegno deve essere quello di garantire la vita più lunga possibile, ma anche più sana".



