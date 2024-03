Associazione Transgenere denuncia consigliere della Lega

L'Acet, Associazione Transgenere, ha presentato con l'avvocatessa Cathy La Torre una denuncia per diffamazione nei confronti del consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, dopo le frasi pronunciate in Consiglio comunale a Milano sui transessuali "che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine", nella zona di via Padova a Milano. Lo segnala la stessa associazione sulle sue pagine social.

"Innanzitutto le ricordiamo che 'transessuale', comunque termine errato da utilizzare, perché siamo persone transgender e non transessuali, è un aggettivo, non un sostantivo, ma soprattutto non indica una professione - si legge -. Inoltre, nel 2024, continuare a insistere sull'esistenza di un'analogia per principio d'identità tra persone trans e malattie sessualmente trasmissibili è non solo un concetto sbagliato e che di nuovo rimanda all'idea che trans* sia una professione e non, al contrario, una caratteristica della persona, ma è anche profondamente diffamatorio".

Secondo l'associazione inoltre "é facile strumentalizzare una comunità già marginalizzata per una motivazione squisitamente politica, ma noi non ci stiamo - prosegue il post -. Le ricordiamo che le forze dell'ordine sono violente e abusanti spesso e volentieri nei nostri confronti. Si ricorda di Bruna? La donna trans che è stata picchiata da 4 agenti della polizia locale mentre non stava opponendo alcun tipo di resistenza? Anche in quel caso ci si inventò, in primis fu proprio Silvia Sardone, sua collega di partito in Consiglio Comunale a Milano, a diffondere questa fake news, che esponeva i genitali e infettava i bambini. Eppure non era vero".

"É ora di dire basta. E noi lo diciamo presentando con l'Avvocata Cathy La Torre una denuncia per diffamazione nei suoi confronti", conclude il post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA