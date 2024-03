A Milano per l'8 marzo 'Stai zitta!' di Michela Murgia

"Se non impariamo a usare le parole giuste, in particolare quelle che definiscono il sistema discriminatorio nel quale viviamo, nulla potrà cambiare davvero": così Antonella Questa spiega perché ha deciso di portare in scena al Carcano di Milano, insieme a Valentina Melis e Teresa Cinque, per la Giornata internazionale della Donna, lo spettacolo 'Stai zitta!', tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia.

Le "frasi che non vogliamo più sentirci dire!" contenute nel libro, sul palco sono l'occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più" - spiega Questa - è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Murgia ha come obiettivo che tra dieci anni una ragazza, leggendolo, lo trovi antiquato; noi vorremmo contribuire ad accorciare questo tempo, attraverso il linguaggio teatrale. Questo per noi non è solo uno spettacolo, è l'occasione di lavorare in un modo nuovo e su un tema dichiaratamente femminista".



