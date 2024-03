8 marzo: domani aperto il Belvedere di Palazzo Lombardia

Domani, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Palazzo Lombardia apre il Belvedere al 39esimo piano "a tutti coloro che vogliono ammirare la città di Milano dall'alto con un panorama unico". Lo rende noto Lombardia Notizie.

Sarà possibile accedere dalle ore 18 alle 22 con prenotazione obbligatoria al link http://reglomb.it/7qvp50QMHVb.

Nella nota si ricorda che è previsto un accesso prioritario per persone con disabilità e donne in gravidanza e che è vietato l'ingresso agli animali, a eccezione dei cani guida che accompagnano le persone con disabilità.



