Terza stagione del 'Pianoforte in Ateneo', apre Elia Cecino

Il pianoforte torna protagonista all'Università Cattolica di Milano per animare sette serate in aula magna da marzo a novembre, con la direzione scientifica di Enrico Reggiani, direttore dello Studium musicale di Ateneo e la direzione artistica del Maestro Davide Cabassi.

Arrivato alla sua terza edizione dopo il successo delle due precedenti, il ciclo 'Il Pianoforte in Ateneo' é promosso insieme con Kawai Pianos di Hamamatsu e aprirà la nuova stagione giovedì 7 marzo nell'Aula Magna del campus milanese alle ore 20.45 con il Maestro Elia Cecino che suonerà la Sonata n. 2 op.

35 di F. Chopin, le Variations sérieuses op. 54 di F.

Mendelssohn e gli Studi Sinfonici op. 13 di R. Schumann.

Sette pianisti si alterneranno ai pianoforti Shigeru Kawai nella cornice luminosa dell'Aula Magna dell'Università Cattolica: Elia Cecino (7 marzo), Gala Chistakova (4 aprile), Boris Petrouchansky (16 maggio), Mariangela Vacatello (13 giugno), Carles Marín (26 settembre), Davide Cabassi (17 ottobre), Rachel Breen (14 novembre).

La formula prevede affermati protagonisti della scena pianistica internazionale e ultime generazioni di pianisti eccellenti; programmi con scelte innovative della durata di circa un'ora senza intervallo; iniziative collaterali cultural-musicologiche, quali agili introduzioni di quindici minuti prima di ogni concerto e seminari tardo-pomeridiani di guida all'ascolto dei brani in programma aperti a tutti.

Inoltre, l'edizione 2024 si arricchisce di ulteriori proposte: masterclass pianistiche e un incontro sull'evoluzione tecnologica del pianoforte nell'ambito dell'insegnamento del professor Reggiani Linguaggi musicali in prospettiva storica, dedicato fino a maggio a Piano culture: linguaggi, economie, tecnologie.



