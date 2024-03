Tentato omicidio dopo lite per futili motivi a Milano, 5 arresti

Cinque uomini tra i 27 e i 40 anni accusati di tentato omicidio in concorso ai danni di un 38enne albanese, massacrato di botte dopo una lite, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, a Milano, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo lombardo. Ne ha dato notizia la Questura.

L'operazione dei poliziotti della squadra Mobile.

ricostruisce il comunicato, ha preso il via dopo la violenta aggressione subita dal 38enne, il 29 marzo 2023 in Via Monte Cengio e Via Monte Palombino, nel quartiere Rogoredo. L'uomo, rinvenuto dagli agenti privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata per lesioni multiple facciali e craniche, con diffusa emorragia cerebrale, e venne salvato con due interventi chirurgici.

Secondo le indagini l'aggressione sarebbe da ricondurre a una precedente lite per futili motivi avvenuta tra la vittima e un conoscente, un 38enne, nel corso della quale entrambi si sarebbero minacciati impugnando dei coltelli. "Subito dopo la lite - afferma la Questura - il cittadino albanese si era allontanato dal posto per tornarvi, poco dopo, con una pistola scacciacani ma ha trovato gli amici di quest'ultimo, che, dopo averlo disarmato lo avrebbero aggredito con estrema violenza".

La vittima e il 38enne (che non sarebbe stato presente durante l'aggressione all'uomo da parte de suoi amici) sono stati a loro volta denunciati per minaccia aggravata e per porto abusivo di pistola scacciacani.



