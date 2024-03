Nella bergamasca si consumano 2.850 dosi di cocaina al giorno

Nella pianura bergamasca, un'area di 18 Comuni e 90mila abitanti, si consumano 2.850 dosi di cocaina al giorno, 8.800 di cannabis e 450 di eroina. In aumento anche l'assunzione di sostanze stupefacenti sintetiche. È questo lo scenario che emerge dall'indagine sul consumo di droghe in provincia di Bergamo promosso dall'Associazione Genitori Antidroga (Aga), in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri', presentato questa mattina al Pirellone.

Nella bergamasca si consumano 30 dosi di cocaina al giorno ogni mille abitanti, una quantità maggiore rispetto a Milano, un trend in continua crescita.

Ancora più alto è il consumo di cannabis: oltre 90 dosi al giorno ogni mille abitanti. Preoccupano i consumi di eroina che, dopo essere risultati insignificanti fino al 2019, dal 2020 hanno iniziato a crescere. Oggi si consumano 5 dosi al giorno ogni mille abitanti. Quindi, ogni giorno, nella Bergamasca si consumano mediamente più di 5mila dosi di eroina.

"La società sta cambiando. Le nostre città stanno cambiando e con esse anche il mondo dei giovani, soprattutto dei minori - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. I casi di difficoltà nella gestione delle relazioni sono condizioni che rischiano di avvicinare i più giovani e i più fragili al mondo delle dipendenze. Insegnanti, genitori, educatori e studenti devono prendere posizione, rifiutando l'indifferenza".

Al convegno, tra gli altri, hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco, i leghisti Emanuele Monti e Giovanni Malanchini, la consigliera di FdI Paola Bulbarelli, il consigliere Pd Carlo Borghetti e il presidente di Arca Mantova Maurizio Mirandola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA