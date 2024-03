Fino al 10 marzo installazione di Capitan Findus a Milano

Dal 6 al 10 marzo arriva in piazza Gae Aulenti a Milano un'installazione alta 6 metri per celebrare il famoso Capitan Findus, adesso protagonista anche di una partnership con Playmobil. Il personaggio simbolo del marchio è inoltre conosciuto dal 97,9% degli italiani, a quanto emerge da un'indagine presentata oggi nel capoluogo lombardo.

Secondo i dati presentati da Findus e AstraRicerche, i bastoncini di pesce surgelati sono apprezzati da 8 italiani su 10, e il 78,9% di questi li associa in particolare allo storico marchio. Coloro che consumano o hanno consumato i bastoncini li associano ai ricordi dei pasti della gioventù, con un 89,5% che li ricorda nei momenti felici dell'infanzia e circa il 90% che ha affermato di averli consumati spesso o occasionalmente. A quanto emerso dalla ricerca, ggi il 95,2% dei genitori intervistati afferma di servirli anche ai propri figli. La passione per i bastoncini, ha fatto sapere Findus, è rafforzata dalla recente operazione dell'azienda che ha visto una riduzione del 20% del prezzo di cessione dei bastoncini di merluzzo su tutto il territorio nazionale. "Quello dei bastoncini è un mercato che è stato creato proprio da Findus nel lontano 1967. Iconici per eccellenza, sono oggi un vero e proprio 'cult' amati e apprezzati da 5 milioni di famiglie italiane", afferma Renato Roca, Country Manager Findus Italia. "Solo nel 2023 ne sono stati prodotti 7 mila tonnellate pari a circa 280 milioni di pezzi destinati al mercato nazionale. Così tanti da riempire 63 campi da calcio o fare due volte il giro della luna. Interamente prodotti nella sede di Cisterna di Latina, nel Lazio, sono un pilastro fondamentale per l'azienda, contribuendo al 30% del fatturato del nostro portfolio 'Pesce'".



