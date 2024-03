Escort rapinata e picchiata in casa da un falso cliente

Una prostituta di 35 anni, di nazionalità romena, è stata rapinata e picchiata da un finto cliente nel corso di un appuntamento in casa che aveva concordato su una piattaforma Internet. La donna, che ha tentato di reagire, ha riportato sette giorni di prognosi per un pugno.

È accaduto in via Spontini a Milano intorno alle 22 di ieri quando ha aperto al cliente che però l'ha subito minacciata con una pistola permettendo a una complice, di rovistare in casa portando via 200 euro, 4 cellulari e dei gioielli. La 35enne a quel punto ha tentato di reagire mordendo l'uomo alla mano ma ha ricevuto un pugno e prima di cadere ha visto i due fuggire. Sul caso indaga la Polizia.



