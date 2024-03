Caso Pifferi, il pool di esperti indaga sulla gestione di altre detenute

Nel filone di inchiesta parallelo sulla vicenda di Alessia Pifferi, nel quale sono indagate due psicologhe del carcere di San Vittore e l'avvocatessa Alessia Pontenani, difensore della 38enne accusata di omicidio per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, il pm milanese Francesco De Tommasi ha nominato un pool di esperti ai quali ha affidato il compito di analizzare altri casi sospetti, che riguardano la gestione, sempre da parte degli psicologi della casa di reclusione, di almeno altre quattro detenute.

Da quanto si è appreso, il pubblico ministero, che nella richiesta di proroga delle indagini ha ipotizzato una "rete criminale", ha incaricato un team di professionisti, tra cui lo psichiatra Marco Lagazzi, già suo consulente nel filone principale di indagine, per passare in rassegna alcune cartelle cliniche sequestrate lo scorso 25 gennaio, quando è venuta a galla la vicenda in cui è stata contestata una presunta "manipolazione" di Alessia Pifferi. Tra le cartelle su cui sono in corso accertamenti, che avrebbero portato all'iscrizione di altri psicologi - almeno altri due per il caso Pifferi, se non di più - del penitenziario milanese, ci sono quelle di Lucia Finetti, condannata all'ergastolo per aver ucciso, il 12 giugno del 2021, con 14 coltellate il marito e di Patrizia Coluzzi, condannata dalla Corte d'Assise di Pavia a dodici anni per aver soffocato con un cuscino la figlia di due anni.

Nei giorni scorsi il pm, inoltre, ha sentito come persone informate sui fatti i precedenti legali di Alessia Pifferi e il direttore di San Vittore, Giacinto Siciliano.

L'inchiesta, che ha portato all'iscrizione del legale e delle due psicologhe per falso e favoreggiamento, ha sollevato una pioggia di critiche. In particolare, tra i penalisti milanesi che, l'altro ieri, in occasione dell'udienza del processo in Assise a carico di Pifferi, hanno scioperato e organizzato un'assemblea a tutela del diritto di difesa "gravemente violato". Una polemica che difficilmente si spegnerà, mentre la Procura generale ha chiesto e ricevuto dal procuratore Marcello Viola una relazione sulla gestione del nuovo fascicolo.



