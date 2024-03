Tutto è design al Porta Venezia Design District

Dopo il successo della prima edizione, con più di 40.000 visitatori, Porta Venezia Design District, 'L'altro distretto', torna alla Milano Design Week 2024 con il tema 'EverythinK is design'. Rispecchiando l'inclusività e la diversità, caratteristiche intrinseche del quartiere, il distretto intende inglobare molteplici ambiti all'interno del concetto di design, inteso nel senso più ampio di ideazione e progettazione.

Il concept si ispira a Paul Rand, leggenda del graphic design, per il quale il design è il metodo che consente l'unione tra forma e contenuto e proprio come l'arte, ha molteplici e infinite definizioni.

Nell'edizione 2024 de 'L'Altro distretto' - è stato anticipato alla presentazione delle varie iniziative - sarà forte l'attenzione alle nuove tendenze e ai designer emergenti.

Per l'occasione Milanosport riaprirà le porte degli ex bagni pubblici della storica Piscina Cozzi: qui sarà possibile ammirare un gioiello nascosto nei sotterranei dell'edificio risalente al 1934, un mosaico ancora in perfette condizioni incastonato nel marmo originale della prima vasca coperta in Italia.



