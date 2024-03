Iulm apre anno accademico con master ad honorem a Bruno Bozzetto

È uno dei cartoonist più eclettici e influenti di ieri e di oggi e ha da poco festeggiato, il 3 marzo, gli 86 anni. Da oggi Bruno Bozzetto ha anche un master ad honorem in Arti del Racconto che gli è stato conferito dallo Iulm di Milano in occasione dell'apertura dell'anno accademico.

Animatore, disegnatore e regista, ma anche produttore, scrittore, sceneggiatore, montatore e musicista, dagli anni '60 a oggi Bruno Bozzetto ha realizzato oltre trecento film che gli sono valsi 130 riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Winsor McCay, cinque Nastri d'argento, un Orso d'oro al Festival di Berlino e una nomination all'Oscar (per il corto Cavallette).

A metà degli anni '60, Bozzetto è stato il primo a realizzare e produrre in Italia un lungometraggio in animazione, West and Soda (1965), cui sono seguiti Vip mio fratello Superuomo (1968) e, nel 1976, Allegro ma non troppo, considerato da molti un omaggio ma anche una risposta italiana al capolavoro di Walt Disney Fantasia.

Nella motivazione del conferimento del Master ad honorem si legge: "Con il suo lavoro, il cinema d'animazione italiano è diventato adulto e si è fatto apprezzare in tutto il mondo, tanto che molti dei talenti più visionari dell'animazione mondiale, a cominciare da John Lasseter e dai disegnatori della Pixar, lo considerano un Maestro. La stessa figlia di Disney, Diane, nel 2013 ha voluto dedicargli una prestigiosa mostra al Walt Disney Family Museum di San Francisco".

Bozzetto ha spiegato di essere "molto onorato del riconoscimento, significa che alla mia età si possono fare ancora dei film che vengono apprezzati".

In occasione del conferimento del master ad honorem è stato proiettato in sala il nuovo cortometraggio autorale Sapiens?, ideato da Bruno Bozzetto e prodotto da Studio Bozzetto in collaborazione con Rai Kids. Il corto è in animazione 2D/3D CGI: sulle note di musiche di Beethoven, Chopin e di Verdi si susseguono tre storie che hanno come protagonista l'uomo e il suo comportamento verso la natura e la società.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA