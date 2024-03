Da aprile sabato e domenica si vola da Perugia a Linate

Da aprile il sabato e la domenica si volerà da Perugia su Milano-Linate. L'annuncio è stato dato del ceo di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco di Assisi" operate dalla compagnia che farà anche base nello scalo umbro.

Confermata inoltre per il 25 marzo la partenza dei nuovi voli giornalieri operati sempre da Aeroitalia da e per Bergamo e confermato il collegamento bi-settimanale da e per Olbia con voli programmati dal 3 giugno. Aeroitalia lancia poi la nuova rotta su Lamezia Terme dal 2 giugno prossimo.

Alla presentazione hanno partecipato la presidente della Regione, Donatella Tesei e del presidente della Sase Antonello Marcucci.



