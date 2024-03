Con nuovo cast torna sul palco a Milano Jesus Christ Superstar

"L'umanità ci mette trenta secondi per eleggere il proprio messia e mezzo secondo a mandarlo al martirio, per questa ragione Jesus Christ Superstar è uno spettacolo sempre attuale. L'uomo condanna chiunque abbia un messaggio diverso e di libertà, che è quello che ci raccontano la storia di Cristo e questo musical, un'opera eccellente". Sono le parole di Massimo Romeo Piparo, regista e produttore, che ha firmato la storica versione in lingua originale del musical che narra gli ultimi giorni di vita di Cristo, in scena dal 7 al 17 marzo prossimi al 'Sistina Chapiteau' di Milano.

"In ogni edizione proietto 30 immagini dei martiri del nostro tempo, iniziando dall'olocausto - ha proseguito Piparo durante la conferenza stampa di presentazione di ieri presso lo Spazio Lenovo di Milano - negli anni 2000 l'ultima immagine erano le torri gemelle, oggi la decima istantanea, l'altra sera ho inserito Navalny e la Striscia di Gaza". Nell'ultima scena, ha aggiunto il regista e produttore, "Giuda dice a Gesù che ha sbagliato epoca, ogni volta. Oggi, ad esempio, nessuno lo avrebbe condannato al martirio, sarebbe un influencer".

Il nuovo cast: Lorenzo Licitra nei panni di Gesù, Anggun in quelli di Maria Maddalena, Feisal Bonciani tornerà nel ruolo di Giuda e Frankie hi-nrg mc sarà Erode. Tutti gli interpreti saranno accompagnati dall'Orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA