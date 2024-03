Siglato accordo tra Bicocca e Osservatorio metropolitano Milano

Ricerca sociale, studi su dinamiche economiche, politiche, sociali e ambientali, costituzione di gruppi di lavoro tematici, reti territoriali e attività di divulgazione. Sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa che avrà la durata di cinque anni siglato tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Osservatorio metropolitano di Milano, centro studi e ricerche indipendente senza scopo di lucro attivo nel settore della ricerca in campo sociale, politico, economico e ambientale sul territorio della Città metropolitana di Milano.

Alla cerimonia di firma del protocollo hanno partecipato il presidente di Osservatorio, Camillo de Milato, la rettrice Giovanna Iannantuoni, il direttore di Osservatorio Bruno Dapei e la responsabile Cultura e Sociale di Omm, Carla De Albertis, che in quell'occasione ha presentato la neonata associazione 'Amici dell'Osservatorio' che presiede. Referenti per il protocollo saranno la docente Lucia Visconti Parisio e il direttore di Osservatorio Bruno Dapei.

"La firma di questo protocollo segue una serie di attività portate avanti con successo da Osservatorio con il prestigioso Ateneo Milano-Bicocca e apre un'intensa stagione di collaborazione" commenta De Milato.

"Il mondo universitario sta attraversando una fase di rapido cambiamento - spiega la rettrice Iannantuoni - e in questo processo riveste un ruolo fondamentale il rapporto con il territorio".

Questa collaborazione "con un centro di studi prestigioso come l'Osservatorio Metropolitano di Milano, che prende il via oggi, ci consentirà di avviare e approfondire studi e progetti di ricerca scientifica, divulgazione e formazione sulle dinamiche economiche, politiche, sociali e ambientali dell'area metropolitana milanese - conclude - che possano essere di stimolo e di supporto per enti locali, istituzioni, soggetti pubblici e privati che agiscono al suo interno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA