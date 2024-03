Sala: dispiaciuto per Cenati ma sono dinamiche interne all'Anpi

"Cenati mi ha chiamato per spiegarmi le cose, anche perché ho un rapporto buono, storico, con lui e mi dispiace perché è sempre stata una guida solida per l'Anpi qui. Vediamo un po' cosa succede". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento per i 40 anni di Affari&Finanza a Milano, a proposito delle dimissioni di Roberto Cenati, presidente milanese dell'Anpi di Milano dal 2011, in disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola 'genocidio' in relazione alla risposta militare di Israele nei confronti di Hamas nella Striscia di Gaza.

"E' difficile dare un commento - ha continuato - perché sono anche dinamiche interne e anche l'Anpi ha al suo interno, come tutte le istituzioni, un dibattito che vuol dire anche di visioni diverse. Da un lato mi spiace, da un lato non voglio entrare in dinamiche interne all'Anpi".



