Report Ikea, solo 50% italiani è soddisfatto della propria casa

Solo il 50% degli italiani è soddisfatto della propria casa e appena il 32% ha fiducia nel futuro, in particolare per i prossimi due anni. A preoccupare sono principalmente la salute delle persone care (per il 46%), la situazione economica famigliare (45%), lo stato dell'economia del Paese (31%) e gli eventi metereologici avversi che potrebbero interessare la propria casa (24%). Sono alcuni dei dati italiani del decimo Home Report di Ikea sui cambiamenti della vita in casa dal 2014 al 2022.

Se dal 2014 al 2019 la tecnologia è sempre stata giudicata come intrusiva nelle relazioni, durante la pandemia si è trasformata in una preziosa alleata: oggi solo il 17% degli italiani pensa di passare troppo tempo davanti a uno schermo mentre il 22% ritiene che avere accesso a internet fa sentire più sicuri in casa, dato maggiore rispetto all'avere un sistema di allarme, che si attesta al 15%.

Nel 2018 un italiano su quattro trovava fuori dalle mura domestiche lo spazio ideale per aver tempo per sé e per rilassarsi. Negli ultimi due anni, invece, è stata proprio la casa a rispondere ad una crescente domanda di benessere, fisico e mentale, riprendendo la sua centralità. Nel 2021 il 61% degli italiani ha modificato gli ambienti domestici per far spazio alle attività preferite, creando spazi ibridi e multifunzionali e il 39% di coloro che sono stati bene all'interno delle mura domestiche ha avuto effetti positivi anche sul piano psicologico.

Il report di quest'anno guarda anche al futuro della vita in casa: con l'intelligenza artificiale ha dato vita a tre possibili scenari. Nel primo la vita in casa è basata su tecnologie finalizzate al progresso individuale, alla privacy e alla ricerca di nuove esperienze; nel secondo la tecnologia è guardata con diffidenza e le persone si affidano al supporto del gruppo. Nel terzo scenario le persone sono libere di esplorare nuove esperienze, vivendo in maggiore sintonia con la natura grazie alla tecnologia.



