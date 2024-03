Occupato un liceo a Milano, prof reagisce con un'ombrellata

E' stato occupato questa mattina il Parini, uno dei licei classici storici del centro di Milano, non senza qualche momento di tensione: un professore ha infatti reagito con un'ombrellata al picchetto degli studenti.

Questa mattina, infatti, prima del suono della campanella, gli studenti hanno appeso un grosso striscione con la scritta 'Ministero della repressione e del merito x' all'esterno e hanno impedito l'ingresso nella scuola a compagni e docenti e solo il preside Massimo Nunzio è riuscito a entrare nell'edificio.

Gli studenti si sono poi riuniti in assemblea. "Prendiamo posizione contro gli abusi delle forze dell'ordine che ledono il diritto costituzionale di manifestare la propria opinione.

Mostriamo inoltre il nostro supporto ai 18 feriti, condannando le recenti parole della Presidente del Consiglio Meloni, secondo cui "non devono scusarsi di niente", hanno scritto in un comunicato, spiegando le ragioni della protesta che includono anche critiche al ministro Giuseppe Valditara, alla "scuola individualista e competitiva" e all'alternanza scuola lavoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA