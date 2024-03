La facciata di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia a Milano, è stata illuminata questa sera con la scritta 'Stop Hpv'. L'iniziativa della Regione, come si legge in una nota, si inserisce "nell'ambito delle molteplici attività promosse per oggi, 4 marzo", in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione per il contrasto al Papilloma virus.



