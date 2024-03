Apre a Parma la sede italiana della casa d'aste di Montecarlo

Un'esposizione che spazia dall'archeologia all'arte antica fino a quella contemporanea, che va dalla gioielleria alla scultura, che punta ad essere un riferimento per il collezionismo di alto livello del nostro Paese. È stata inaugurata in borgo della Posta, nel cuore di Parma, la sede italiana dell'Hôtel Des Ventes De Monte-Carlo, intitolata 'Towards the Sun Verso il sole', uno spazio di oltre 200 metri quadrati che ha l'obiettivo di mettere in luce opere non valorizzate con un'attenzione particolare all'arte come elemento di inclusione sociale.

Tra le opere presenti spiccano i ritratti di Marilyn Monroe, Mick Jagger e di Mao Tse Tung di Andy Warhol, la tela restaurata dal ministero della Cultura e attribuito dagli esperti a Pieter Paul Rubens che rappresenta Tomiri, la regina degli sciti, il Risveglio della gentildonna del pittore americano Louis Ritman, due collier di una principessa bizantina, una corona dei primi anni del diciannovesimo secolo del quartiere ebraico di Cremona, le sfere dell'artista contemporaneo Antonio Teruzzi e tre sculture lignee del periodo sansoviniano del XVI secolo.

"Stiamo cercando di far vedere qualcosa che in Italia sta scomparendo - commenta Ugo Biacchi, direttore generale Towards the Sun -. Vogliamo mostrare l'arte come uno strumento di crescita per l'uomo. Cerchiamo opere di grandissimo livello e nel frattempo ci mettiamo a disposizione di una umanità disagiata, con l'obiettivo di valorizzare anche opere di artisti meno fortunati".

"C'è un legame molto antico tra Monaco e Parma. Onorato II, il primo Principe di Monaco, sposò infatti una ragazza di Bardi, un paese in provincia di Parma" racconta Franck Baille, presidente dell'Hôtel Des Vents di Monte-Carlo.

L'idea è quella di sviluppare le vendite, ma anche "importare opere d'arte, gioielli e dipinti a Monaco. Speriamo - conclude Baille - che a Parma, nostra quarta sede nonché unica italiana, riusciremo a ripetere i record che abbiamo raggiuto negli ultimi dieci anni a Monaco".



