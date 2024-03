Pugilato: al via il Preolimpico, Serra subito eliminato

Finisce subito l'avventura di Federico Serra al Preolimpico di Busto Arsizio (Varese). Nella prima giornata di gara, l'italiano viene infatti sconfitto al primo turno nella categoria 51 kg dal filippino Rogen Ladon, bronzo Mondiale nel 2015, per verdetto non unanime dei giudici (1-4).

"Stavo bene anche se un po' affaticato dal peso - il commento del pugile sardo -, mi sono trovato davanti ad un avversario molto esperto e decisamente bravo che, soprattutto nella prima ripresa, mi ha preso spesso il tempo. Nella terza sono riuscito a prendere le contromisure ma era troppo tardi e non è bastato.

Sono dispiaciuto e spero di rifarmi al secondo Torneo Preolimpico in Thailandia".

Scende così a otto componenti il plotone azzurro a caccia di un pass per Parig i2024. Domani sarà il turno di Francesco Iozia a salire sul ring e incrociare i guantoni con il turkmeno Shukur Ovezov nei 57 kg.



