Legambiente,abbandonare progetto idrogeno ferrovia Brescia-Edolo

Abbandonare il maxi-progetto dell'idrogeno sulla linea ferroviaria Brescia-Edolo e risolvere i nodi strutturali a partire dalla sicurezza. Lo chiede Dario Balotta, presidente Legambiente basso Sebino dopo che, ieri mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti alla stazione ferroviaria del comune di Sale Marasino per spegnere un principio di incendio all'esterno di un vagone di un convoglio che non stava viaggiando.

"Mentre gli amministratori di Fnm sognano un futuro roseo fatto di costosissimi treni ad idrogeno che forse saranno messi in linea nel 2025 circolano ancora i treni ALn 668 vecchi di 50 anni come quello che è andato a fuoco - sottolinea Balotta -.

Eppure persino Trenitalia il 17 febbraio scorso aveva radiato definitivamente l'ultima automotrice che aveva sbuffato sulla Brescia Parma per mezzo secolo ormai ferma da tempo e sostituita dai nuovi 'Colleoni'".



