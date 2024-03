Il Bologna vince in casa dell'Atalanta e sogna la Champions

Colpo esterno del Bologna di Thiago Motta che vince 2-1 in rimonta in casa dell'Atalanta in quello che può essere considerato un vero e proprio scontro diretto per accedere alla Champions League e consolidano il quarto posto in classifica.

Duro stop per i padroni di casi che alla vigilia puntavano, invece, al sorpasso proprio sui felsinei. In classifica i rossoblu salgono a 51 punti, quattro in più della Roma e cinque in più della stessa Dea.

Ad aprire le marcature del match è Lookman, in rete al 28': è il suo sesto gol stagionale. I bergamaschi sembrano avere il controllo della partita ma nella ripresa cambia il copione.

Prima pareggia Zirkzee al 12' del secondo tempo su calcio di rigore: l'olandese è al suo decimo centro; poi arriva il raddoppio di Fergusson che quest'anno ha bucato la rete già sei volte. Forcing finale dell'Atalanta ma è ancora il Bologna ad andare vicino al gol in un paio di occasioni in contropiede.

Alla fine festa dei giocatori e dei tifosi bolognesi.



