Atalanta: Gasperini "un'ottima gara, persa su episodi"

"Abbiamo perso sugli episodi, come spesso ci è capitato in partite equilibrate". Gian Piero Gasperini minimizza la sconfitta dell'Atalanta col Bologna: "Abbiamo subito due gol in poco tempo, ma poi c'è stata una grande reazione. Un quarto d'ora molto buono, con continuità e buona condizione: globalmente un'ottima gara con un primo tempo nettamente superiore da parte nostra", sottolinea l'allenatore nerazzurro. "Paghiamo pesantemente l'episodio del rigore, ci ha tolto entusiasmo dandone al Bologna. La ripresa è stata più equilibrata, ma non male da parte nostra, anche se nel finale a schemi saltati abbiamo esaurito le energie", dice.

Gasperini chiude il trittico settimanale iniziato con le due milanesi con il solo punto in casa del Milan: "Quando si perde si tira in ballo la continuità, ma secondo me stasera abbiamo fatto un'ottima partita almeno nel primo tempo contro una squadra ingiustamente sottovalutata perché non va mai in difficoltà con nessuno. Prima di queste serie ne avevamo vinte 9 su 11".



