'Tenore di vita troppo alto', imprenditore sorvegliato speciale

Per un imprenditore albanese, Gezim Sallaku, 53 anni, in passato già al centro più volte di vicende giudiziarie, la Guardia di Finanza ha applicato la misura di sorveglianza speciale per 5 anni con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Le indagini dei finanzieri di Brescia, coordinati dalla Procura, hanno consentito infatti di far emergere "una notevole sproporzione" tra il tenore di vita dell'uomo e della sua famiglia e quanto dichiarato al fisco. Da qui anche la decisione - disposta dal Tribunale e notificata oggi dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della GdF di Brescia - di confiscare all'imprenditore immobili, aziende e quote societarie per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.

Oggetto di confisca sono, tra l'altro, una villa e attività imprenditoriali nei settori alberghiero, edilizio e delle compravendite immobiliari.



