I cantieri eroici di Milano nel documentario 'Classi Umarell'

Racconta la nascita di alcuni quartieri e zone della città come Lorenteggio, piazza San Babila e i lavori per la linea rossa della metropolitana, il documentario 'Classic Umarell - I cantieri eroici di Milano 1933-1968', realizzato da Cineteca Milano con il patrocinio del Comune nell'ambito del progetto Milano è Memoria, che sarà presentato in anteprima il 7 marzo alla Cineteca Milano Arlecchino, nella prima di tre proiezioni, tutte a ingresso gratuito.

In occasione dell'ultima, domenica 10 marzo alle 11.30, gli "umarell" più assidui potranno partecipare a un viaggio gratuito con descrizione accurata dei lavori, lungo il percorso in costruzione della M4, organizzato dal Municipio 6. Il trenino partirà alle 9.30 in piazza Tirana di fianco alla stazione ferroviaria San Cristoforo con arrivo previsto per le ore 11/11.15 vicino alla Cineteca Milano Arlecchino, in tempo per assistere all'incontro e alla proiezione programmata.



