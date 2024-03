"Voglio chiedere scusa alla famiglia e a tutti quelli a cui ho causato disagio". Lo ha detto oggi in aula in Tribunale a Monza Zakaria Atqaoui, il 23enne a processo per l'omicidio di Sofia Castelli, 20 anni, uccisa in casa sua lo scorso 29 luglio.

Atqaoui non ha accettato la fine della loro relazione e l'ha aggredita nel sonno con un coltello. Dopo aver parlato, Atqaoui ha lasciato l'aula.



