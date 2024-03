La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di un neonato avvenuta ieri nella clinica Poliambulanza in città. Si tratta di una bambina che non è sopravvissuta dopo un parto difficile nel quale la piccola sarebbe rimasta incastrata con una spalla.

Il pm di turno Erica Battaglia ha disposto l'autopsia per capire la reale causa del decesso. Al momento non ci sono indagati ma è stata sequestrata la cartella clinica.



