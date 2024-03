Incendio in Nodo Telecomunicazioni Tim nel Milanese

Un incendio è divampato oggi nella sede del Nodo Telecomunicazioni Tim per il Nord Italia in via Leonardo Da Vinci a Cassina de Pecchi, nel Milanese. Il rogo - spiegano i vigli del fuoco che ne hanno dato notizia - ha coinvolto le batterie-tampone nei locali del seminterrato e, a causa del fumo, è stato necessario evacuare la struttura, all'interno della quale in quel momento c'erano circa 30 persone.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Milano, che fanno sapere che non ci sono feriti. Presenti anche due Aps del Comando di Milano milanese e l'Unità Mobile 'Protezione Vie Respiratorie', un laboratorio mobile che permette la ricarica di aria degli autoprotettori utilizzati in questi minuti i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA