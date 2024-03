Quella del sostituto pg Cuno Tarfusser "non è l'istanza della Procura di Milano che non ha chiesto niente". Per l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro nel procedimento per la strage di Erba "l'istanza a firma del sostituto Tarfusser è totalmente inammissibile perché redatta e depositata da un soggetto non titolare".



