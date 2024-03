Al via l'udienza sulla strage di Erba, decine di curiosi in coda

Questa mattina decine di persone si sono messe in coda per poter entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discute della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 (quattro morti, tra cui un bambino di due anni e un ferito grave). I legali della coppia puntano su prove nuove, a loro avviso, che potrebbero portare alla assoluzione a 18 anni dell'eccidio. Tra la gente in coda anche giovani: "Siamo qui per curiosità, sono anni che ne sentiamo parlare". In aula Olindo e Rosa, in carcere dal gennaio 2007. La coppia in un primo momento aveva confessato per poi ritrattare. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba del dicembre 2006, hanno chiesto alla Corte di non essere inquadrati durante l'udienza per l'istanza di revisione del processo. Nel suo esordio nell'intervento al processo di Brescia, l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro ha detto che vuole riportare la strage di Erba nell'ambito "nelle aule di giustizia" perché "qui sono prese le decisioni" e non altrove e ha tacciato di "manifesta inammissibilità" le istanze di revisione "prive di motivazioni".

Quelli presentati dalla difesa di Olindo e Rosa per chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba "non sono fatti nuovi dal punto di vista probatorio" secondo l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, così come le intercettazioni che "non assurgono a dignità di prove". Per quanto riguarda il presunto deficit mentale di Rosa Bazzi "c'è il sospetto che ci fosse interesse" da parte dell'imputata a rispondere in modo scorretto ai consulenti. Non sa dove è il Brasile, in Spagna, ha risposto". E Olindo "inizialmente era apparso non avere rimorsi, poi la ritrattazione. Dategli l'Oscar a questo punto"

