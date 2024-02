Trenord rimodula l'orario dei bus tra Bergamo e Ponte S. Pietro

A un mese dall'attivazione a seguito dei lavori di potenziamento ferroviario Trenord apporta alcune modifiche al servizio di bus sostitutivi tra Bergamo e Ponte San Pietro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che a cambiare saranno anche gli orari delle corse punto a punto della mattina destinate agli studenti.

Nel dettaglio le corse di autobus tra Bergamo, Bergamo Ospedale e Ponte San Pietro in sostituzione dei treni delle linee Milano-Bergamo via Carnate e Lecco-Bergamo anticiperanno di 7 minuti l'orario di fermata Ospedale. Invariato invece l'orario di partenza da Bergamo e di arrivo a Ponte San Pietro.

Nessuna modifica invece per il servizio in senso opposto.

Quanto agli autobus punto a punto destinati agli studenti, sarà posticipato di 10 minuti l'orario di partenza di 6 corse mattutine, mentre non sono previste variazioni dell'orario di arrivo a destinazione delle corse.



