Telefono caduto, la Scala raccomanda 'niente sulle balaustre'

Non solo un invito a spegnere il telefono ricordando che sono vietate fotografie e video durante gli spettacoli, ma anche la raccomandazione di "non appoggiare oggetti alle balaustre": la Scala è corsa ai ripari con un nuovo annuncio dopo che uno spettatore di platea è stato colpito da un telefonino caduto dai palchi alla prima di Die Entführung aus dem Serail dello scorso 25 febbraio.

Era già successo qualche volta in passato ma, in questo caso, lo spettatore, colpito alla guancia durante il secondo atto dell'opera di Mozart, aveva urlato un minaccioso 'vi denuncio'.





