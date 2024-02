Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina impropria, ieri in piazza Gae Aulenti a Milano, dopo essere fuggito da una libreria Feltrinelli con 12 volumi, del valore di circa 340 euro.

Bloccato poco dopo le casse da un addetto alla sicurezza, l'uomo si è divincolato ed è fuggito. Fermato dagli agenti poco più tardi, è stato arrestato. Non ha fornito spiegazioni al suo gesto.



