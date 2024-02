I dissidenti Dmitriev e Mohammadi tra i nuovi 'Giusti'

L'attivista Vera Vigevani Jarach, il politico Altiero Spinelli, il dissidente russo Jurij Dmitriev e la dissidente iraniana Narges Mohammadi sono i nuovi 'Giusti' che il prossimo 6 marzo saranno celebrati al Giardino dei Giusti di Milano.

La Giornata dei Giusti - persone che di fronte a violenze e persecuzioni hanno avuto il coraggio di andare controcorrente - è stata istituita dal Parlamento Europeo nel 2012, accogliendo l'appello di Gariwo, e in Italia è stata decretata solennità civile il 17 dicembre 2017.

A Strasburgo, attraverso una lettera rivolta alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, 17 eurodeputati dell'area liberal hanno chiesto che il 6 marzo 2024 il Parlamento europeo celebri concretamente la Giornata europea dei Giusti impegnandosi per il rilascio di Yurij Dmitriev e Narges Mohammadi, che quel giorno saranno onorati al Giardino dei Giusti di Milano dall'Associazione omonima, di cui la Fondazione Gariwo fa parte insieme al Comune di Milano e all'Unione delle Comunità Ebraiche.

Il 5 marzo a Milano verrà presentato anche il documentario 'The Dmitriev affair', che racconta la storia di Dmitriev, l'uomo che ha riesumato ciò che i governanti russi avrebbero preferito dimenticare. Dopo anni di ricerche nelle foreste della Russia nord-occidentale, ha scoperto una fossa comune con migliaia di persone giustiziate segretamente durante il "Grande Terrore" di Stalin del 1937. "Ogni essere umano - le sue parole - ha il diritto di sapere da dove viene e dove è sepolta la sua famiglia".

In vista della giornata dei Giusti, la Fondazione Gariwo ha lanciato la sua rivista online, uno spazio animato da studiosi, giornalisti, podcaster e videomaker per conoscere il passato e il presente attraverso lo sguardo di chi lotta per i diritti umani.



